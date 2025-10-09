В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены два частных дома

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Атака БПЛА отражена в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Из-за падения обломков повреждены два частных дома, пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Родионово-Несветайском районе. Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.