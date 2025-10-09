Сигнал телефона главы семьи Усольцевых зафиксировали в 7 км от поселка Кутурчин

Поиски сосредоточили на пересеченной местности в обозначенном квадрате

КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Определено местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежавшего главе пропавшей в Красноярском крае семьи Сергею Усольцеву. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В результате следственных действий и поисковых мероприятий с применением высокотехнологичной комплексной техники специалистами картографами поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" определено местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежавшего разыскиваемому мужчине, на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района", - сообщили в СК.

По данным ведомства, речь идет о сигнале от выключенного телефона Усольцева. В последний раз сигнал был зафиксирован в день пропажи туристов 28 сентября. Вечером 8 октября с помощью специального оборудования удалось установить примерное местонахождения телефона.

Поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате. На месте работает заместитель руководителя управления Александр Зюбанов, следователи и криминалисты краевого СК России и криминалисты ГУК СК России.

О пропаже семьи Усольцевых

Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.