Дело экс-чиновников ХМАО на 560 млн рублей начнут рассматривать 15 октября

Дело будут рассматривать в Ханты-Мансийском районом суде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 октября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе 15 октября приступит к рассмотрению дела бывшего первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Андрея Середнева, начальника окружного управления транспорта этого департамента Ольги Власовой, а также экс-директора фирмы-поставщика, которые обвиняются в мошенничестве при закупке 165 автобусов по завышенной стоимости и хищении из бюджета региона свыше 560 млн рублей. Об этом говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Назначить судебное заседание на 09:30 (07:30 мск) 15 октября 2025 года", - сказано в материалах.

Рассматриваться дело будет в Ханты-Мансийском районом суде.

Ранее ТАСС в СУ СК РФ по Югре сообщали, что в зависимости от степени участия фигуранты обвиняются по п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). На имущество организации-поставщика и личное имущество фигуранта общей стоимостью более 1,5 млрд рублей, наложен арест.

По версии следствия, в 2023 году фигуранты организовали закупку 165 автобусов большого класса у организации, с директором которой находились в сговоре, по завышенной цене. Автобусы не соответствовали условиям технической спецификации, указанным в госконтракте. Как выяснили следователи, цена автобуса, приобретенного у компании-поставщика, была на 2 млн выше, чем у официального дистрибьютора предприятия-изготовителя. При этом они не были оснащены кондиционерами, валидаторами системы оплаты, счетчиками пассажиропотока на три двери, а также тонированными окнами пассажирского салона.