Территория последнего сигнала с телефона Усольцева дальше нынешней зоны поиска

Это труднодоступное место, сообщили в правоохранительных органах

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Телефон Сергея Усольцева, пропавшего в Красноярском крае вместе с женой и дочерью, в последний раз зафиксирован в месте, которое намного дальше нынешней зоны поисков. Это труднодоступное место, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Телефон 28 сентября зафиксировали две вышки в 22:30, определили квадрат поиска, и это намного дальше даже нынешней зоны поиска. Вчера туда вышли шесть групп, дошла одна, кое-как вернулась, тайга, труднодоступное место. Сегодня поиски продолжены", - сообщили в правоохранительных органах.

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют 8 октября в районе поисков утром около минус 10 градусов, снег. Место поиска - Кутурчинское белогорье отличается наличием скал и каменных осыпей.

О пропаже семьи Усольцевых

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.