Председатель совета директоров Корпорации СТС не смогла обжаловать арест

Ее адвокаты не явились в суд

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных не смогла обжаловать меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о мошенничестве из-за неявки ее адвокатов в суд, заседание перенесли. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Заседание было отложено из-за неявки адвокатов на 13 октября, в 11:30 (9:30 мск - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва, Черных и Боликова, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), и отпустил из-под стражи Носкова, подозреваемого по тому же делу.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго".