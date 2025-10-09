Реклама на ТАСС
На волгоградских объектах ТЭК ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

За ночь над российскими регионами сбили 19 украинских дронов
07:22

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали в Волгоградской области открытые участки горения на объектах ТЭК, поврежденных после атаки БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА в регионе повреждения получило здание котельной, возник пожар на объектах ТЭК. Пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний.

"Открытые участки горения ликвидированы", - сказали в пресс-службе.

Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских БПЛА над российскими регионами, проинформировали ранее в Минобороны РФ. По данным ведомства, девять БПЛА сбили над Волгоградской областью. 

