В Приангарье экс-сотрудника МЧС приговорили к двум годам принудительных работ

Он обвиняется в халатности при пожаре, из-за которой погибли два человека

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Суд в Братске Иркутской области приговорил бывшего сотрудника МЧС к 2 годам принудительных работ за халатность при пожаре, из-за которой погибли два человека. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

"Собранные следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику дежурной смены службы пожаротушения 7-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Иркутской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц). <…> Ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком 2 года с запретом занимать определенные должности сроком 1 год", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в мае 2022 года подсудимый заступил на дежурство и получил информацию о том, что на землях сельскохозяйственного назначения в селе Кузнецовка Братского района горит сухая трава. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Также мужчине сообщили, что к месту пожара не может проехать пожарная техника в связи с отсутствием подъездных путей.

"Мужчина, действуя легкомысленно, не убедившись в том, что к локализации и тушению пожара привлечены силы и средства добровольной пожарной команды, самонадеянно рассчитывал на предотвращение горения и нераспространение пожара путем исполнения органами местного самоуправления муниципального образования возложенных на них задач по обеспечению пожарной безопасности и тушению пожара. Подсудимый самоустранился от координации деятельности добровольной пожарной команды, осуществление которой также входило в его должностные обязанности", - пояснили в СК.

В результате возникла чрезвычайная ситуация, создававшая непосредственную угрозу жизни и здоровью населения нескольких СНТ. "Бездействие должностного лица повлекло по неосторожности причинение смерти 67-летней женщине и 57-летнему мужчине, находившимся во время пожара на территории СНТ "Моргудон". Кроме того, пожарами в СНТ "Моргудон" и ТСН "Восход" причинен ущерб более чем 200 физическим лицам в особо крупном размере", - добавили в СК.