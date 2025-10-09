В Ульяновске задержали подозреваемых в поджоге термошкафа

Свои действия фигуранты фиксировали на смартфон, а видео отправляли анонимным кураторам

УЛЬЯНОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Двое жителей Ульяновска задержаны по подозрению в поджоге термошкафа с телекоммуникационным оборудованием вышки сотовой связи одного из операторов мобильной связи, расположенного в городе Новоульяновске. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Федеральной службы безопасности России по Ульяновской области.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные лица за денежное вознаграждение, действуя по указанию неизвестного пользователя интернет-мессенджера, изготовили самодельное зажигательное устройство и совершили поджог термошкафа с телекоммуникационным оборудованием вышки сотовой связи одного из операторов мобильной связи, расположенной в микрорайоне Зеленый г. Новоульяновска Ульяновской области", - отмечается в сообщении.

Свои действия фигуранты фиксировали на смартфон, а видео отправляли анонимным кураторам. Противоправная деятельность мужчин 2005 г. р. была выявлена и пресечена УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии с УМВД России по региону.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении мужчин уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Задержанные заключены под стражу.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства преступления.