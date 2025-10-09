Семья выброшенной из окна девочки в Уфе считалась благополучной

Ребенок ходил в сад, мужчина работал, сообщили в городских структурах

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Семья трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна с четвертого этажа в Уфе, считалась благополучной и не состояла на учете. Об этом ТАСС сообщили в городских структурах.

"Семья считается благополучной, семья на учете не состояла. Соседи тоже характеризуют семью как благополучную. Ребенок исправно ходил в садик. Мужчина работал", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, отец на психиатрическом учете не состоял. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчина, по предварительным данным, состоял на учете в психдиспансере. ТАСС запросил правоохранительные органы по этому вопросу.