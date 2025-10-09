В Брянске вынесли оправдательный приговор блогеру по делу о клевете

Сергею Маслову ранее предъявили обвинение в клевете на губернатора региона Александра Богомаза и реабилитации нацизма

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 9 октября. /ТАСС/. Брянский областной суд вынес оправдательный приговор блогеру Сергею Маслову, которому ранее предъявили обвинение в клевете на губернатора региона Александра Богомаза и реабилитации нацизма. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В апреле 2021 года Маслов был оштрафован на 1 млн рублей по делу о клевете на фронтовика, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза, сообщив, что тот в годы Великой Отечественной войны якобы сотрудничал с немецкой контрразведкой. В апреле 2024 года, по данным следствия, он разместил ложные сведения, порочащие честь и достоинство главы региона, а также распространил заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. В ходе предварительного следствия по новым уголовным делам фигурант находился под подпиской о невыезде, однако нарушил эту меру пресечения и в апреле 2025 года был заключен под стражу.

"Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт Сергею Маслову. На основании оправдательного вердикта суд вынес оправдательный приговор", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве. Как ранее сообщали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, Маслов обвинялся в совершении преступлений по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета) и п. "в", "г" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, с искусственным созданием доказательств обвинения). Преступление было выявлено оперативными сотрудниками центра противодействия экстремизму УМВД России по Брянской области.