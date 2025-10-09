Неизвестные напали на офицеров погранохраны Польши в Тбилиси

Они были вооружены ножами и кусками арматуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября /ТАСС/. Неизвестные совершили нападение на двух офицеров польской службы пограничной охраны в Тбилиси, в результате чего те получили тяжелые ранения. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на командование польской погранохраны.

"Группа офицеров [польской] пограничной охраны была атакована в Тбилиси. В результате этого два наших сотрудника получили тяжелые ранения головы и были направлены в госпиталь", - цитирует агентство представителя польской погранохраны подполковника Анджея Юзвяка.

По его данным, нападавшие на польских офицеров были вооружены ножами и кусками арматуры. Один из раненых уже прооперирован грузинскими врачами, второго готовят к операции. Подробности инцидента не сообщаются, информации о задержании злоумышленников пока нет.

Польские офицеры находились в Тбилиси с миссией Европейского агентства пограничной охраны (Frontex) в рамках операции по реадмиссии из Польши нескольких граждан Грузии и Пакистана.