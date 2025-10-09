В захоронении у Северодонецка обнаружили около 500 тел погибших от ударов ВСУ

Члены МРГ, работающие на месте стихийного захоронения, подвержены риску ударов украинских БПЛА

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Члены Межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти начали работы по извлечению у Северодонецка Луганской Народной Республики останков мирных жителей, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины в 2022 году. Как сообщил ТАСС ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации МРГ Сергей Белов, в обнаруженном захоронении находится порядка 500 тел.

"Про него (захоронение - прим. ТАСС) было известно. Полевая работа была на паузе, но продолжалась поисковая: сбор информации о местах возможных захоронений, идентификация ранее поднятых останков. <...> Сколько может быть в агломерации, покажет вскрытие, в конкретной локации ожидаем до 500 [тел погибших мирных жителей]", - сказал он.

Белов добавил, что члены МРГ, работающие на месте стихийного захоронения у прифронтового Северодонецка, подвержены риску ударов украинских БПЛА, поэтому в целях безопасности организация "вынуждена не публичить график и место проведения работ". "Но нашей полевой группе не привыкать. Лето-осень 2022 года работали в Рубежном и Северодонецке, в непосредственной близости к ЛБС (линия боевого соприкосновения - прим. ТАСС). Осознаем важность работы - как социальную и правозащитную, так и гуманитарную. Работаем там, где появляется малейшая возможность", - отметил собеседник агентства.

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти была создана указом главы ЛНР в 2021 году.