В ЛНР с 2021 года извлекли останки 1,5 тыс. погибших от агрессии Киева

Из них 230 - это массовое захоронение в районе Северодонецка, сообщил ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации МРГ Сергей Белов

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Члены Межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти с 2021 года извлекли в ЛНР останки 1,5 тыс. мирных жителей, погибших от агрессии ВСУ. Об этом ТАСС сообщил ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации МРГ Сергей Белов.

"Всего в 2021-2025 годах МРГ подняты останки 1 539 мирных жителей - жертв украинской агрессии. Из них 230 - это спонтанное массовое захоронение в районе Северодонецка", - сказал он.

Белов отметил, что члены МРГ работают по всей территории республики, включая Луганск и прифронтовые территории региона. "В 2021 году - Краснодон, Первомайск, Славяносербск и район, Луганск. С 2022 освобожденные [в ходе СВО] территории - Рубежное, Северодонецк и близлежащие населенные пункты, Попасная, Кременской район", - уточнил собеседник агентства.

Ранее Белов сообщил ТАСС, что на данный момент члены МРГ начали работы по извлечению у Северодонецка останков мирных жителей, погибших в результате ударов ВСУ в 2022 году. По его словам, в данном захоронении может находиться порядка 500 тел.

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти была создана указом главы ЛНР в 2021 году.