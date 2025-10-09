В Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды

Жертвами стали не менее 200 человек

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды, за несколько лет жертвами которой стали не менее 200 человек, лишившихся порядка 600 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Деятельность масштабной финансовой пирамиды пресекли мои коллеги из Санкт-Петербурга. За несколько лет злоумышленники обманули не менее 200 граждан на общую сумму порядка 600 миллионов рублей", - написала она в своем Telegram-канале.