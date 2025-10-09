Сотрудничавшего с "Азовом" подростка из Красноярска отправили под домашний арест

Он обвиняется в в участии в деятельности запрещенной организации

КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест 17-летнего жителя Красноярска, которого подозревают в передаче данных боевикам "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Сегодня Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия 17-летнему жителю Красноярска, обвиняемому в участии в деятельности запрещенной организации, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сообщил представитель ведомства.