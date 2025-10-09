В Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды

Ее жертвами стали 200 человек

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды, за несколько лет жертвами которой стали не менее 200 человек, лишившихся порядка 600 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Деятельность масштабной финансовой пирамиды пресекли мои коллеги из Санкт-Петербурга. За несколько лет злоумышленники обманули не менее 200 граждан на общую сумму порядка 600 миллионов рублей", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, организатором схемы стал местный предприниматель. В "семейный бизнес" также были вовлечены его сестра и племянник. Действуя через подконтрольную фирму, официально занимавшуюся монтажными работами, они под видом займов привлекали деньги людей. Взамен инвесторам обещали высокую доходность - до 25% годовых. Однако на деле никто не собирался выполнять никаких обязательств. Полученные деньги соучастники тратили по своему усмотрению - на личные нужды и приобретение имущества.

"В ходе серии обысков полицейские обнаружили и изъяли у фигурантов мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и печати фиктивных организаций", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.