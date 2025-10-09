Обвиняемую в призывах к терроризму экс-кандидата в депутаты в Коми оставили под стражей

В начале октября Оксана Багирова была включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

СЫКТЫВКАР, 9 октября. /ТАСС/. Бывший кандидат в депутаты Госсовета Республики Коми от КПРФ Оксана Багирова (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), обвиняемая в публичных призывах к терроризму и оправдании терроризма, оставлена под стражей. Верховный суд Коми оставил жалобу ее адвоката на арест без удовлетворения, сообщила пресс-служба судов республики.

"Постановлением Сыктывкарского городского суда от 20 сентября Багировой О. Р., обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 18 ноября 2025 года включительно. В суде апелляционной инстанции обвиняемая и ее защитник просили изменить меру пресечения на более мягкую. Апелляционным постановлением Верховного суда Коми от 9 октября постановление Сыктывкарского городского суда оставлено без изменения, жалоба адвоката - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Багирова опубликовала в одной из социальных сетей информационный материал (текстовую запись), призывающий к осуществлению террористической деятельности, а также оставила в одном из мессенджеров комментарий, оправдывающий действия лиц, совершивших взрывы и поджоги войсковой части на территории Иркутской области.

При избрании меры пресечения судом была учтена характеристика личности обвиняемой, а также обстоятельства совершения инкриминируемых ей преступлений.

