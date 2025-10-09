В Польше предъявили обвинение в шпионаже в пользу РФ экс-сотруднику мэрии Варшавы

Он был задержан в марте 2022 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Польская прокуратура направила в Окружной суд в Варшаве обвинительный акт в отношении экс-сотрудника варшавской мэрии Томаша Л., задержанного в марте 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщило Агентство внутренней безопасности (спецслужба) республики.

"11 сентября 2025 года прокурор Мазовецкого отделения департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры направил в Окружной суд Варшавы обвинительное заключение против Томаша Л., обвинив его в участии в период с 2017 года по 17 марта 2022 года в деятельности [в интересах] российской гражданской разведки, а также в передаче этой разведке информации, которая могла нанести ущерб Республике Польша", - говорится в заявлении на сайте спецслужбы. Как утверждает ведомство, ссылаясь на данные следствия, Томаш Л., будучи сотрудником архива регистрации актов гражданского состояния в мэрии польской столицы, якобы передавал копии документов российской разведке.

Польские спецслужбы задержали Томаша Л. 17 марта 2022 года. Через несколько дней после этого МИД Польши объявил о высылке из страны 45 российских дипломатов.