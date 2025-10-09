Выбросившему из окна трехлетнюю дочь жителю Уфы оказали медпомощь

После освидетельствования и оказания помощи он был доставлен в следственный отдел СУ СК России по Республике Башкортостан

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Жителю Уфы, выбросившему из окна четвертого этажа трехлетнюю дочь, оказали медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Уфимец, подозреваемый в покушении на убийство своей малолетней дочери, после освидетельствования и оказания медицинской помощи доставлен в следственный отдел СУ СК России по Республике Башкортостан для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

Ранее в правоохранительных органах рассказали ТАСС, что после покушения на жизнь ребенка отец лежал на полу и не мог говорить. "Когда правоохранители прибыли в квартиру, он вообще был в неадекватном состоянии, ни слова не мог сказать, лежал на полу", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, по предварительным данным, мужчина 15 лет назад после драки и получения травмы обращался в психиатрическую больницу и получил помощь, но с тех пор в психиатрические учреждения не обращался и на учете не состоял. Семья считается благополучной, отец работает электриком, мама - преподаватель английского языка, в семье есть еще один ребенок - семилетний мальчик, в этом году он пошел в первый класс. Мама с мальчиком в момент совершения покушения находились в Калининграде в санатории на плановой реабилитации ребенка. По данным правоохранительных органов, на учете семья не состояла, соседи также характеризуют семью как благополучную.