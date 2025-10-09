"ЛизаАлерт": вертолет в поисках семьи Усольцевых пролетел около 700 км

Спасатели вынуждены приостанавливать авиационные работы из-за погодных условий, сообщил руководитель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вертолет в поисках пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых пролетел около 700 км. Спасатели вынуждены приостанавливать авиационные работы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил в студии ТАСС руководитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Читайте также

"Первые подобные поиски в регионе": под Красноярском десятый день ищут семью Усольцевых

"Мы очень большие надежды отдавали малой авиации, вертолетам. В Красноярском крае есть хорошая команда вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел". И [получается так], день работает вертолет, а потом два дня невозможно поднять его из-за погоды. Сейчас там 700 километров трека вертолета. Его было бы намного больше, люди готовы, но нет возможности просто взлететь зачастую по погоде", - сообщил Сергеев.

Он также привел пример в Вологодской области. Там с помощью малой авиации спасли семью (два ребенка и их маму), которую неделю искали в лесу.

О пропаже семьи Усольцевых

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи, Сергея Усольцева, в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.