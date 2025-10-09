Начальника ОМВД в Югре отправили под стражу по делу о взятке

Его задержали с поличным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 октября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе отправил под стражу начальника ОМВД Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа по делу о взятке. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

"Суд, изучив представленные материалы, пришел к выводу, что применение в отношении обвиняемого более мягкой меры пресечения, в том числе в виде домашнего ареста, невозможно, поскольку он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей либо иным образом воспрепятствовать производству по делу. <…> Cуд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 7 декабря 2025 года", - сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Югре, оперативники собственной безопасности УМВД России задержали с поличным начальника ОМВД по Белоярскому району Ханты-Мансийского автономного округа по делу о получении взятки. При задержании обвиняемый оказал сопротивление и травмировал двух полицейских.

По предварительной информации полиции, фигурант с октября 2023 года систематически получал взятки за общее покровительство и оказание содействия одному из предпринимателей, который ведет бизнес по приему и сдаче металла на территории города Белоярского и Белоярского района. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, сопряженное с вымогательством).