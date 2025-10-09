В Абхазии в ДТП в высокогорье погибла россиянка

Еще три человека пострадали

Редакция сайта ТАСС

© МЧС Абхазии

СУХУМ, 9 октября. /ТАСС/. Туристка из России погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в высокогорном поселке Акармара выше города Ткуарчал на востоке республики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"Автомобиль с российскими туристами сорвался в пропасть у села Акармара. В результате погибла одна туристка из РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сигнал о ЧП поступил в МЧС Абхазии в 12:48 мск, спасатели экстренно выехали на место происшествия и извлекли на поверхность из почти 50 метровой расщелины троих пострадавших и тело одной погибшей туристки. Четверо, в том числе местный водитель, выбрались самостоятельно. Все пострадавшие доставлены в Ткуарчалскую районную больницу.

Как сообщили ТАСС в районной больнице, всего доставили семерых пострадавших. Водитель отделался легкими ушибами, ему госпитализация не понадобилась. "Пятерых с различными сочетанными травмами направили в травматологическое отделение республиканской больницы Сухума, один человек остается в Ткуарчалской больнице с переломом таза", - сообщили в администрации больницы. При этом уточнили, что жизни пострадавших ничего не угрожает, тяжелых среди них нет.

В горах Ткуарчалского района несколько водопадов, в том числе и самый высокий в Абхазии - "Великан", высота которого достигает 100 м. В последние годы туда активно едут туристы.