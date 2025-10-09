Состояние двух раненных в Саратове студентов улучшилось

Пострадавшие остаются в больнице

САРАТОВ, 9 октября. /ТАСС/. Медики оценивают как удовлетворительное состояние двух двух студентов, которых ранили ножом в Саратове. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков во время брифинга.

"Они в удовлетворительном состоянии, но пока находятся еще в больнице", - сказал министр, добавив, что пациентов готовятся выписать.

Ранее в ГУ МВД России по региону сообщали о госпитализации с многочисленными ножевыми ранениями двух 19-летних студентов одного из вузов города. По предварительной информации, они получили травмы на улице после конфликта с 22-летним мужчиной. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

По информации Саратовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, пострадавшими оказались братья-близнецы Рафаэль и Рамис. Они получили серьезные ножевые ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Пострадавших экстренно прооперировали. После стабилизации состояния в реанимации лечение пациентов продолжилось в профильных отделениях больницы.