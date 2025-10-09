В Крыму два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Пострадавших доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. В Красногвардейском районе Республики Крым, вблизи села Менделеево два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом, сообщили в МВД по региону.

"По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Simaz 1958 года рождения, следуя по маршруту Красногвардейск - Котельниково, при выезде со второстепенной дороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением водителя 1991 года рождения, двигавшегося по главной дороге. В результате ДТП 34-летний водитель и пассажир 1979 года рождения в легковом автомобиле получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Республики Крым добавили, что в автобусе находилось три пассажира, никто из них не пострадал.