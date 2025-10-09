В Ростовской области лишили прав девушку, въехавшую в дом на Mercedes

Также ей назначили штраф в 45 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Суд лишил права управления автомобилем почти на два года и назначил штраф в 45 тыс. рублей 25-летней девушке, которая в состоянии опьянения на автомобиле пробила стену частного жилого дома под Таганрогом в Ростовской области, следует из постановления мирового судьи судебного участка №3 Неклиновского судебного района Ростовской области.

В Госавтоинспекции Ростовской области ранее сообщали о том, что в селе Николаевка под Таганрогом девушка за рулем автомобиля Mercedes пробила стену частного жилого дома. В результате ДТП никто не пострадал. В ее отношении составили административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

"Мировой судья постановил признать Анастасию Сергеевну Оделин Феррер виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 8 месяцев", - говорится в документе.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил о том, что за рулем автомобиля находилась дочь осужденного и умершего в 2014 году Сергея Цапка, чья банда орудовала в станице Кущевской Краснодарского края более 10 лет.

Банда Цапков в станице Кущевской с 1998 по 2010 год совершила 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014-го он умер в СИЗО от инсульта. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.