У ресторана в центре Москвы посетитель устроил массовую драку

Администратор заведения пояснил, что мужчина не оплатил счет и спровоцировал драку с другими гостями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мужчина, не желавший расплатиться по счету, устроил массовую драку возле ресторана в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

"Находясь на маршруте патрулирования вблизи Марксистской улицы, правоохранители получили сигнал "тревога" из ресторана. Прибыв на место происшествия, к сотрудникам Росгвардии обратился администратор заведения и пояснил, что один из посетителей не оплатил счет и провоцирует драку с другими гостями", - сказали в ведомстве.

В результате конфликта у входа в ресторан завязалась массовая драка. Росгвардейцы пресекли хулиганские действия 54-летнего москвича, после чего передали его в отделение полиции.