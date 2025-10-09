Срок для Аяза Шабутдинова запросят 23 октября

Блогер признал вину по уголовному делу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Прокуратура запросит срок для блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по уголовному делу о мошенничестве 23 октября. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"23 октября ожидаются прения сторон", - сказал собеседник агентства.

Шабутдинов признал вину по уголовному делу. Блогеру предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. Ущерб превышает 57 млн рублей.

Блогер содержится под стражей. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него было 1,9 млн подписчиков.