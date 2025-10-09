В России растет количество дистанционных краж у несовершеннолетних

Также в уязвимую группу попадают инвалиды

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Несовершеннолетние и инвалиды чаще других россиян становятся жертвами дистанционных краж и других компьютерных преступлений, констатировали в Совете безопасности (СБ) РФ.

"Несмотря на снижение в 2025 году динамики прироста количества дистанционных краж, мошенничеств и других компьютерных преступлений, их число остается стабильно высоким. По-прежнему растет количество преступных деяний, совершенных в отношении уязвимых слоев населения, в первую очередь, инвалидов и несовершеннолетних", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ по итогам заседания Межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности.