В Иванове изменили меру пресечения фигуранту по делу дорожного департамента

Речь идет об обвиняемом в посредничестве во взятках

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Иванова изменил меру пресечения с заключения под стражей на запрет определенных действий директору ООО "Профкомп", обвиняемому в посредничестве во взяточничестве в деле о взятках на 50 млн рублей в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Октябрьский районный суд Иванова по ходатайству следователя второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Ивановской области принял решение об изменении меры пресечения с заключения под стражей на запрет определенных действий с установлением запретов в виде общения с участниками процесса, отправления и получения почтово-телеграфных отправлений (за исключением судебно-следственной корреспонденции), пользования средствами связи и интернетом. Кроме этого, на обвиняемого возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя и в суд, соблюдать возложенные на него запреты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что органами предварительного расследования фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Ранее сообщалось, что директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его первый заместитель задержаны по делу о получении взятки в размере более 50 млн рублей. Кроме того, в отношении местного жителя, выступавшего посредником во взяточничестве в особо крупном размере, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

По версии следствия, директор департамента и его первый заместитель получали взятки, в том числе через посредника, от представителя коммерческих организаций за осуществляемое покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в Ивановский области. Общая сумма взяток превысила 50 млн рублей.