В Волгоградской области загорелась сухая трава на площади 200 га

Тушение возгорания осложняет сильный ветер

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Возгорание сухой травы распространилось на 200 га в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"Площадь возгорания составляет 200 га. <...> В 15:07 поступил вызов, в хуторе Тумак, хуторе Ямы горит камыш. <...> Группировка увеличена, дополнительная техника направлена. Действия по тушению продолжаются. На данный момент задействовано восемь единиц техники, 29 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет. Действия по тушению осложняет сильная ветровая нагрузка. К тушению привлечены силы и средства МЧС России, противопожарной службы региона и Среднеахтубинского лесничества.