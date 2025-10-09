Под Кировом задержали шесть человек за финансирование запрещенной организации

Им грозит лишение свободы сроком до восьми лет

КИРОВ, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ и полиции задержали шестерых жителей Кировской области, финансировавших экстремистскую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Задержаны шесть жителей региона, финансировавших экстремистскую организацию, запрещенную на территории России. Установлено, что кировчане, находясь под воздействием оппозиционной идеологии, перечисляли денежные средства на счета запрещенной организации, предназначенные для обеспечения ее деятельности. По данным фактам следственными органами УФСБ и СУ СК России по Кировской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за совершение такого преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до восьми лет.