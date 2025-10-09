Реклама на ТАСС
Суд рассмотрит иск об изъятии зданий СПбГУП в собственность РФ 10 октября

Предварительное заседание по делу завершено
Редакция сайта ТАСС
15:13

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил предварительное слушание и назначил на 10 октября основное заседание по иску Генеральной прокуратуры об изъятии из незаконного владения учебного корпуса, общежития и ряда других зданий Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд завершает предварительное заседание, назначает основное заседание на завтра, на 16:00", - сказала судья Елена Новикова. 

