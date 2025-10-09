В Липецке арестовали экс-спикера горсовета за мошенничество

Подозреваемый проведет под стражей два месяца

Александр Афанасьев © Липецкий городской Совет депутатов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правобережный районный суд Липецка по ходатайству следствия на два месяца арестовал двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба объединенной системы Липецкой области.

По данным местных СМИ, одним из задержанных является бывший спикер горсовета Липецка Александр Афанасьев.

"Правобережным районным судом г. Липецка рассмотрены материалы об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошеннические действия в особо крупном размере). <…> Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 63-летний подозреваемый в 2023 году получил от второго фигуранта дела информацию о проведении мероприятия налогового контроля в отношении группы компаний. За содействие в минимизации негативных последствий путем снижения недоимки по налогам они попросили у предпринимателя, возглавляющего группу, денежное вознаграждение в размере 20 млн рублей, на что тот согласился. Деньгами двое мужчин распорядились по своему усмотрению.