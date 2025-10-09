AFP: четырех молдаван судят за граффити с истребителями Mirage в виде гробов

В прокуратуре считают, что подобные действия направлены на "создание раскола" в обществе в контексте украинского конфликта

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Четыре гражданина Молдавии в феврале 2026 года предстанут перед судом во Франции за нанесение на дома в Париже граффити с изображением истребителей Mirage в виде гробов с крыльями. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

В прокуратуре считают, что подобные действия направлены на "создание раскола" в обществе в контексте украинского конфликта. Также, согласно материалам суда, они были "призваны оказать сильное влияние на СМИ, чтобы деморализовать французские военно-воздушные силы".

Двое из четырех фигурантов находятся в розыске, самому младшему 30 лет, самому старшему - 50. Всех их обвиняют в нанесении легкого ущерба имуществу в составе группы лиц посредством нанесение граффити. Также им вменяется участие в деятельности, направленной на деморализацию армии с целью нанесения ущерба национальной обороне в мирное время. За последнее преступление предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере €75 тыс., уточняет агентство.

По версии следствия, двое подозреваемых наносили надписи и рисунки на стены домов, тогда как третий выступал в роли координатора, указывая им адреса. Четвертый фигурант дела - это, как утверждается, заказчик по имени Александр Григоренко. AFP пишет, что он якобы является "ярым сторонником молдавской партии "Шор". Его, как и координатора, разыскивают французские правоохранительные органы, тогда как двое исполнителей были задержаны и позже отпущены на свободу под судебный контроль.

Согласно материалам дела, в ночь с 19 на 20 июня на стены нескольких зданий в Париже, в том числе здания, где расположены редакции газеты Le Figaro и AFP, а также неподалеку от редакции газеты Liberation, были нанесены краской изображения гробов с крыльями, которые сопровождались надписью на французском "Миражи для Украины", а ниже словом "Мрия", написанным латиницей. Также на некоторых граффити присутствовала надпись на английском языке Stop Death Now ("Остановите смерть сейчас"). За образец была взята карикатура газеты Charlie Hebdo, которая была опубликована после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности передать Украине до конца года французские истребители Mirage 2000-5 и подготовить для них пилотов. На допросе задержанные заявили, что расписали дом по заданию человека, который предложил заплатить каждому по €100 за проделанную работу.

Первые французские самолеты Mirage Украина получила от Парижа в феврале этого года. Тогда занимавший пост министра Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню не уточнял, сколько всего истребителей планирует поставить Париж. При этом к настоящему моменту известно о крушении как минимум одной из поставленных французами машин.