СК требует отправить под стражу блогера Павла Сюткина

Его подозревают в распространении фейков о Вооруженных силах РФ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Следственный комитет требует отправить под стражу блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сюткину, подозреваемому по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказали в суде.

По данным следствия, Сюткин разместил в своем Telegram-канале сведения, содержащие недостоверную информацию о российской армии.