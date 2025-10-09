СК требует отправить под стражу блогера Павла Сюткина
Редакция сайта ТАСС
16:39
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Следственный комитет требует отправить под стражу блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сюткину, подозреваемому по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказали в суде.
По данным следствия, Сюткин разместил в своем Telegram-канале сведения, содержащие недостоверную информацию о российской армии.