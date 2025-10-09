В Бельгии арестовали трех исламистов за подготовку терактов с помощью дрона

Во время обысков в одной из квартир обнаружили объект, напоминающий самодельное взрывное устройство, поражающие элементы и 3D-принтер

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Полиция Антверпена арестовала трех членов предполагаемой исламистской террористической ячейки, подозреваемых в подготовке покушения на местных политиков с помощью беспилотников. Об этом сообщила прокуратура королевства.

"Полиция провела серию обысков и задержала троих подозреваемых в подготовке убийств политиков 2001, 2002 и 2007 годов рождения. В ходе обысков в одной из квартир обнаружен объект, напоминающий самодельное взрывное устройство, поражающие элементы и 3D-принтер, который мог использоваться для изготовления предметов для совершения преступления", - говорится в сообщении.

Найденные при обыске предметы свидетельствуют, что подозреваемые собирались применить беспилотники с самодельными бомбами в качестве боевой части для покушения на политиков. Задержанные являются адептами радикальных идеологий. Прокуратура не раскрывает их гражданство.

В последние годы бельгийские политики часто получали угрозы расправы, однако пока политических покушений в стране не было. Уровень преступности, в том числе связанной с наркотрафиком и контрабандой оружия, в королевстве достиг рекордно высокого уровня.