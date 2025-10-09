В одном из районов Львова возникли перебои со светом

Воздушная тревога в регионе не объявлялась

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Перебои с подачей электроэнергии возникли после вспышки в одном из районов Львова на западе Украины. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич.

"Сообщается о звуке и вспышке в 21:05 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) на Левандовке (на западе города - прим. ТАСС), после чего погас свет. Предварительно, проблемы на подстанции", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

