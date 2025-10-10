Реклама на ТАСС
В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе сбили пятилетнего ребенка

Несовершеннолетний получил травмы
Редакция сайта ТАСС
01:31

ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Женщина за рулем автомобиля Nissan Juke сбила пятилетнего ребенка на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Сахалинской области.

"42-летняя водитель, управляя автомобилем Nissan Juke, двигаясь по улице Пуркаева в западном направлении, в районе дома 82 выехала на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на малолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Ребенок получил травмы, проводится проверка. 

