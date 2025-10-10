Реклама на ТАСС
На Камчатке уровень сейсмичности остается экстремально высоким

Всего за неделю зафиксировали 18 ощутимых афтершоков
02:59

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения продолжается на Камчатке, уровень сейсмичности остается экстремально высоким. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение 30 июля сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени. Всего за неделю зафиксировано 18 ощутимых афтершоков, 12 из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском. Самые сильные сотрясения - до пяти баллов - вызвало сейсмособытие 5 октября. Уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции - экстремально высокий", - рассказали в учреждении. 

