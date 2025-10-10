В Петербурге произошел пожар в производственном здании

Площадь возгорания составила 470 кв. м

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Пожар в производственном здании на площади 470 кв. м произошел в Калининском районе Петербурга, об этом в своем Telegram-канале сообщает главное управление МЧС по Санкт-Петербургу.

"В одноэтажном, размером 12х45 м, производственном здании происходило горение на площади 470 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на Бестужевской улице поступило в 03:33 мск, в 06:21 мск ликвидировано открытое горение. Сведений о пострадавших не поступало.