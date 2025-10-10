В Волгоградской области ликвидировали возгорание сухостоя

В ликвидации огня участвовали 29 человек и 13 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Возгорание сухой травы в Среднеахтубинском районе Волгоградской области полностью ликвидировано, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"В 01:29 мск полная ликвидация пожара", - сообщили в управлении.

Ранее в МЧС сообщили, что днем 9 октября поступило сообщение о возгорании камыша, площадь возгорания составила 200 га. Угрозы населенным пунктам не было. К тушению привлекалось 13 единиц техники и 29 человек личного состава.