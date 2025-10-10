В Омской области мать утонувшего в ведре младенца получила срок

Женщину приговорили к 10 месяцам колонии

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 10 октября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 10 месяцам колонии жительницу Павлоградского района, по недосмотру которой ее годовалая дочь упала вниз головой в ведро с водой и утонула, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. Женщину и ее супруга также лишили родительских прав на двух сыновей.

"Вину в совершении преступления женщина признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что 14 июня 2025 года годовалая девочка упала вниз головой в ведро с водой, стоявшее на кухне. Родители ребенка спали в состоянии алкогольного опьянения, а братья двух и четырех лет не могли оказать девочке помощь. В результате она захлебнулась.

В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области уточнили, что родители характеризуются отрицательно, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и была уже лишена родительских прав в отношении троих малолетних детей. 7 октября суд также лишил ее прав на двух малолетних сыновей.

В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что 15 лет назад у женщины уже трагически погиб полуторамесячный ребенок, которого убил принесенный родственником из леса барсук. Родительских прав на трех детей она были лишена, когда оставила их зимой на длительное время одних в частном доме. Они были спасены соседями, увидевшими одного ребенка в окне.