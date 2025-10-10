В Сумской области ввели режим аварийных отключений электричества

Продолжительность ограничений спрогнозировать невозможно, подчеркнули в компании "Сумыоблэнерго"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Режим аварийных отключений электроснабжения введен в Сумской области. Об этом сообщила компания "Сумыоблэнерго".

В своем Telegram-канале компания подчеркнула, что эти меры вводятся в аварийных ситуациях, когда срочно нужно снизить напряжение в сети. Уточняется, что продолжительность отключений спрогнозировать невозможно.

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. Наблюдаются перебои со светом в Киеве и Днепропетровске.