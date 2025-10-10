В Киевской области почти 28 тыс. семей остались без электроэнергии

Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Без электроснабжения в Киевской области оказались почти 28 тысяч семей. Об этом сообщил глава Киевской областной госадминистрации Николай Калашник в своем Telegram-канале.

"В настоящее время в области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов. Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения", - написал он.

Калашник добавил, что объекты критической и социальной инфраструктуры переводят на генераторы.

В ночь 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. В Киеве возникли проблемы с электро- и водоснабжением, осложнено движение метрополитена и пригородных поездов. Перебои со светом также наблюдаются в Днепропетровске.