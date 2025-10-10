На Украине перекрыли движение по дамбе еще одной ГЭС
05:51
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Движение перекрыто по дамбе Каневской ГЭС в Черкасской области в центральной части Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Игорь Табурец.
"В настоящее время перекрыто движение по дамбе ГЭС", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, в области также зафиксированы повреждения инфраструктуры.
Перед этим из-за взрывов было перекрыто движение по дамбе Днепрогэс - крупнейшей гидроэлектростанции на Украине, которая расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье.