На Украине перекрыли движение по дамбе еще одной ГЭС

Ограничение коснулось Каневской гидроэлектростанции в Черкасской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Движение перекрыто по дамбе Каневской ГЭС в Черкасской области в центральной части Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Игорь Табурец.

"В настоящее время перекрыто движение по дамбе ГЭС", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в области также зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Перед этим из-за взрывов было перекрыто движение по дамбе Днепрогэс - крупнейшей гидроэлектростанции на Украине, которая расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье.