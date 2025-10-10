Ветер частично обесточил город Гал в Абхазии

Специалисты проводят работы по ликвидации последствий

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 10 октября. /ТАСС/. Часть города Гал в приграничном районе Абхазии осталась без электроснабжения из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго республики.

"На улице Самурзаканской в городе Гал стихия повалила деревья, которые повредили линии электропередачи. В результате часть города оказалась без света", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работы по ликвидации последствий проводят сотрудники МЧС и управления городского хозяйства администрации района.