В Сириусе из-за ливня подтопило дома

Людей эвакуировали в пункт временного размещения

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Придомовые территории подтопило в Сириусе в результате непогоды, две семьи эвакуированы в пункт временного размещения, сообщили журналистам в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю. В то же время в Сочи из-за обильных осадков подтоплены дороги.

Непогода обрушилась на Сочи и Сириус в четверг, на фоне чего власти курорта приняли решение временно закрыть пляжи для купания и отдыха. Штормовое предупреждение действует до 11 октября, ожидаются сильные дожди с грозами и шторм на море.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи произошло подтопление двух низменных участков автомобильных дорог и семи придомовых территорий на федеральной территории Сириус. В двух домах вода поднялась на 10-15 см, ее полностью откачали. В пункте временного размещения находятся 2 семьи - 6 взрослых и 1 ребенок", - сказали в региональном главке МЧС.

Там также уточнили, что на текущий момент специалисты продолжают ликвидацию последствий непогоды. К работам привлечены более 30 человек и 11 единиц техники. По данным регионального главка МЧС, уровень воды в реках не достигал неблагоприятных отметок.

"Аэропорт Сочи функционирует в штатном режиме", - добавили в главке.