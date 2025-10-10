В Химках остались без тепла и горячей воды более 260 жилых домов

Подачу горячего водоснабжения временно ограничили из-за технического сбоя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Подача горячего водоснабжения и отопления временно ограничена более чем в 260 многоквартирных домах и свыше 20 социальных объектах в Химках из-за технологического сбоя на объектах коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

"Из-за технологического сбоя <...> временно ограничена подача горячего водоснабжения и центрального отопления более чем в 260 многоквартирных домах и свыше 20 социальных объектах в Химках", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила глава городского округа Химки Елена Землякова в своем Telegram-канале, все аварийные бригады мобилизованы для скорейшего восстановления подачи ресурсов.

В частности, горячей воды и отопления нет в домах на улицах 9 Мая, Дружбы, Молодежной, Парковой, Машинцева, Бабакина, Горшина, Строителей, Лавочкина, Марии Рубцовой, а также на Юбилейном проспекте, проспекте Мельникова, Куркинском и Новокуркинском шоссе.