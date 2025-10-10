Жителя Севастополя задержали по подозрению в госизмене за сбор данных о ПВО

Мужчину завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в государственной измене 45-летнего жителя Севастополя, собиравшего информацию о размещении средств ПВО на полуострове. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в Республике Крым задержан гражданин России и Украины 1980 года рождения по подозрению в совершении государственной измены", - сообщили в ЦОС.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Севастополя через мессенджер Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и по заданию куратора собирал и передавал сведения о местах дислокации в Республике Крым и Севастополе средств ПВО.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), санкция по которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ленинским районным судом Севастополя он заключен под стражу сроком на два месяца.

ФСБ России в очередной раз напомнила, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах, вовлекая граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.

В спецслужбе призвали российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность.