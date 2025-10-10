В Волгоградской области в ДТП погибли три человека

По предварительным данным, водитель не имела прав и не справилась с управлением

ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Водитель и двое пассажиров погибли в ДТП на трассе в Волгоградской области. По предварительным данным, водитель не имела прав и не справилась с управлением, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону.

"Водитель ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Промышленной улицы в сторону Магистральной улицы, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в бетонное ограждение. В результате ДТП водитель ВАЗ и двое ее пассажиров погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На месте работают полицейские, они устанавливают обстоятельства аварии.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, 33-летняя женщина-водитель не имела водительского удостоверения.